Mascio, sorprendente flop in Piemonte. BB14, annunciata sconfitta a Orzinuovi

Il film della gara racconta sostanziale equilibrio fino alla metà dell’ultimo tempo allorquando il tabellone sanciva la perfetta parità al sesto minuto (68-68). A questo punto è sopraggiunta la supremazia piemontese in grado di inanellare una serie di canestri in rapida successione. Ecco i parziali: 23-24 (frazione iniziale), 41-36 (all’intervallo lungo) e 56-53 (terzo tempo). A nulla, in pratica, sono serviti i 18 punti totalizzati da super Marini e le doppie cifre in marcatura di Vitali (12) e Marcius (10).