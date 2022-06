Mezzogiorno di fuoco: nasce il calendario di Serie A - Segui qui le news

La Lega ha comunicato tutti i dettagli relativi ai criteri di compilazione del calendario e, tra questi, ce ne sono alcuni che riguardano le squadre in Europa: le sette big non potranno incontrarsi negli infrasettimanali e le quattro di Champions non potranno incrociare le altre europee nelle giornate di A comprese tra due turni di coppa.

Tra le novità: una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri (per evitare che andata e ritorno siano troppo ravvicinati), non sono consentiti derby alla prima giornata e negli infrasettimanali ed è prevista alternanza tra casa e trasferta tra Napoli e Salernitana e tra Empoli e Fiorentina, oltre che tra Inter e Milan, Lazio e Roma e Juventus e Torino

L’Atalanta si trova dunque in una nuova situazione, negativa: è reduce da un ottavo posto e dunque non godrà delle «protezioni» relative alle magnifiche sette.

Gli altri criteri sono i seguenti: una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri (per evitare che andata e ritorno siano troppo ravvicinati), non sono consentiti derby alla prima giornata e negli infrasettimanali ed è prevista alternanza tra casa e trasferta tra Napoli e Salernitana e tra Empoli e Fiorentina, oltre che tra Inter e Milan, Lazio e Roma e Juventus e Torino.