Nuovo volto femminile per TuttoAtalanta

Casting al via, partecipa anche tu Dopo Maria Pia Valls Beltran, Sara Pagliaroli, Alessia Conti, Ilaria Barcella, Miriana Perletti e Martina Quattrone, chi sarà il nuovo volto femminile di TuttoAtalanta?

Con la registrazione nei giorni scorsi dei primi provini, ha mosso ufficialmente i primi passi il «Casting TuttoAtalanta 2019» che eleggerà la nuova «padrona di casa» del programma per la stagione sportiva 2019/20.

Le iscrizioni resteranno aperte almeno sino a fine agosto: una cinquantina le iscrizioni pervenute sinora. Per partecipare basta mandare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it con i dati personali (nome, cognome, età, residenza e numero di telefono) corredati da un paio di fotografie: non ci sono limiti di età, l’unica condizione obbligatoria è aver compiuto 18 anni al momento del provino.

Provini che vengono registrati in queste settimane direttamente negli studi televisivi di TuttoAtalanta, la storica trasmissione sportiva del lunedì sera di Bergamo Tv dedicata alla squadra nerazzurra, e che andranno poi in onda a settembre, opportunamente montati e sintetizzati.

Come gli anni scorsi, sempre a settembre partirà poi la votazione sul sito internet de L’Eco di Bergamo: le sei candidate più votate dal web e le sei ragazze scelte dallo staff di Bergamo Tv daranno vita alla finalissima per il nuovo volto femminile di TuttoAtalanta. Chi raccoglierà l’eredità di Martina Quattrone in studio accanto al conduttore Matteo De Sanctis?

