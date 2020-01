Offerte a quota 20.000 euro

All’asta anche la maglia di Gasp L’asta benefica del «Christmas Match 2019» si arricchisce di un pezzo: dall’8 gennaio, oltre alle 22 casacche dei giocatori, sarà infatti all’asta anche maglia di allenamento indossata dal tecnico Gian Piero Gasperini, anch’essa autografata.

Intanto le offerte per le maglie «natalizie» indossate da chi era in campo nell’ultima partita del 2019 (Atalanta-Milan 5-0) e preparate anche per chi è rimasto in panchina o in tribuna, sono salite a quota 20.000 euro. In vetta alla classifica rimane a quota 2.000 euro la maglia di Pasalic, seguito a 1.500 da quelle di Gollini e Ilicic.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv ed è giunta alla decima edizione. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Fondo Atalanta e distribuito tra varie associazioni del nostro territorio. L’asta si chiuderà lunedì 13 nel corso della puntata di «TuttoAtalanta» su Bergamo Tv. Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e con e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA