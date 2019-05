Con il Geona inizia il finale di stagione

più bello di sempre della storia atalantina L’esodo dei bergamaschi è ormai realtà, migliaia di persone pronte ad invadere Reggio Emilia, Roma,Torino e nuovamente Reggio Emilia per il gran finale con i veri padroni di casa del Sassuolo.

Si parte dal Genoa, forse l’avversario più rognoso dei sogni nerazzurri verso la Champions League. Ormai la matematica è dietro l’angolo, si contano punti che servono ai nerazzurri, concentratissimi verso l’Europa e per la finale di Roma, ma attenzione anche alle altre, perché bisogna tenere conto che per Milan e Roma i 9 punti in 3 partite non sono scontati, anzi. Dall’altra parte ci sarà un avversario rognoso: all’andata a farne le spese furono l’Atalanta, uscita sconfitta da Marassi, e de Roon, con lo spavento per l’infortunio iniziale, oltre ai tanti colpi ricevuti dai giocatori atalantini.

Sarà un’altra battaglia in attesa della finalissima: per la formazione di Prandelli è una sfida che deve condurre alla salvezza, dopo il buon pari con la Roma e una vittoria sfuggita con il rigore fallito in pieno recupero. L’Atalanta con la Lazio ha dimostrato di essere ancora in formissima, ma attenzione a non sottovalutare il Grifone a caccia ancora di punti fondamentali e alle squalifiche. Contro i genovesi mancheranno Papu Gomez, Masiello e Mancini: da una parte possono riposare in vista della finale, dall’altra mancherà il loro apporto anche in ottica di formazione titolare. Come sostituire il Papu? Pasalic è il candidato numero uno, ma soprattutto in difesa qualche dubbio resta. Da una parte c’è la possibilità di utilizzare Hateboer o Castagne, dall’altra l’alternativa Ibanez, valutato ancora acerbo per un esordio nella massima serie in un incontro così delicato. “Notti magiche” quelle dell’Europa League in quello stadio, da imbattuta l’Atalanta del Gasp nel girone d’ Europa a Reggi Emilia, un portafortuna in vista di un ritorno al Mapei Stadium.

Serie A TIM 2018-19 giornata 17 genoa - atalanta rigore ilicic josip

(Foto by Magni Paolo Foto)

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 21 Castagne, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 7 Reca, 41 Ibanez, 70 Colpani, 78 Del Prato, 22 Pessina, 17 Piccoli, 99 Barrow. All. Gasperini.

Genoa (4-3-3): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 87 Zukanovic, 4 Criscito; 8 Lerager, 21 Radovanovic, 44 Veloso; 24 Bessa, 10 Lapadula, 11 Kouame. A disp.: 1 Marchetti, 93 Jandrei, 13 Pezzella, 33 Lakicevic, 3 Gunter, 32 Pereira, 18 Rolon, 19 Pandev, 26 Dalmonte, 5 Sanabria, 99 Schafer. All. Prandelli.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Simone Masper

Torna anche TuttoAtalanta diretta stadio su Bergamo Tv. A commentare la sfida tra i nerazzurri e il Genoa dalle 14 alle 18 di sabato l’allenatore Sandro Salvioni, il giornalista Arturo Zambaldo e l’opinionista Luciano Passirani. Carlo Canavesi (riporterà le fasi della partita) e Maria Chiara Rossi (terrà i contatti con i social). Collegamenti attraverso video chiamate Skipe con il musicista e giornalista Andrea Spolti, Massimo Casari (dalla Bolivia), Mario Gamba (da Monaco di Baviera) Attilio Varischetti, Demetrio Trussardi, Enrico Ongaro (da Miami) e Ralf Hildebrand. Al termine della partita, interviste dalla sala stampa dello stadio Mapei stadium di Reggio Emilia agli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, del Genoa,Cesare Prandelli e ai giocatori. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv s= i riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

