Pagliuca co-chairman dell’Atalanta: «Siamo partner di lungo periodo»

Completato il closing: l’Atalanta è, a tutti gli effetti, italoamericana. Tra lunedì e martedì è stato concluso il passaggio delle quote da Percassi a Pagliuca: dopo l’assemblea degli azionisti, l’approvazione del bilancio e la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, è andato in scena un altro passaggio formale. E da martedì Stephen Gerard Pagliuca è il co-chairman (co presidente) della società nerazzurra.