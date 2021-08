Paralimpiadi, per Oney Tapia bronzo e record personale nel getto del peso Il 45enne italocubano delle Fiamme Azzurre, da oltre un decennio trapiantato nella Bergamasca a Sotto il Monte, ha centrato il suo record personale con 13,60 metri nella finale disputata all’Olympic Stadium.

Oney Tapia è medaglia di bronzo nel getto del peso maschile F11 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Il 45enne italocubano delle Fiamme Azzurre, da oltre un decennio trapiantato nella Bergamasca a Sotto il Monte, ha centrato il suo record personale con 13,60 metri nella finale disputata all’Olympic Stadium. Si tratta della seconda medaglia per Tapia dopo l’argento di Rio 2016 nel disco F11 (disabilità visiva). In Giappone dallo scorso 21 agosto, chiuso l’ambientamento nella cittadina di Sendai (quartier generale dell’atletica leggera tricolore), per il gigante buono dello sport bergamasco la prova odierna è stata di lancio in vista di quella più attesa, ovvero quella del lancio del disco (dove fu d’argento a Rio de Janeiro 2016) e che lo riporterà in pedana giovedì 2 settembre.

