Per Mascio e BB14, via alla Supercoppa contro Piacenza e Brianza Basket

A scendere per primo sul parquet dell’Italcementi, di via Statuto, alle ore 20,30 di sabato 10 settembre, il team cittadino che affronterà la Brianza. Seguirà il giorno successivo il quintetto trevigliese che ospiterà Piacenza al PalaFacchetti, alle 18. Mascio reduce da tre amichevoli (Torino, BB14, Casalmonferrato) tutte vincenti, conferma così gli ambiziosi obiettivi proclamati dalla dirigenza: l’assalto al prestigioso salto nella massima divisione. Capitan Sacchetti e soci sono attesi al poker di successi di fila. Occhio, comunque, agli avversari di turno pure loro competitivi. Si ricorda sabato 10 settembre, in piazza Setti, a Treviglio, a partire dalle 20,30, presentazione della squadra ai tifosi.

Anche la BB14 ha dimostrato nel corso delle tre settimana di preparazione al campionato cadetto di essere sulla buona strada. Nell’ultima uscita della scorsa settimana contro la Gallaratese la formazione di coach Albanesi ha evidenziato un rodaggio tutto sommato positivo sia per quanto riguarda l’aspetto atletico sia per gli automatismi tecnici e tattici. L’appuntamento con la Brianza viene a fagiolo considerando l’avvicinarsi dell’inizio del campionato fissato l’uno ottobre in quel di Padova. Probabile l’utilizzo di Genovese che ha saltato per acciacchi le gare precedenti.