Quando Ilicic stregò Valencia. Stasera alle 23 su Twitch la notte magica di Josip

Come dimenticare il 10 marzo 2020, una di quelle giornate dall’aspetto teatrale. Gioia e dolore si mescolano, dando vita a emozioni mai provate. «Virus, il governo blinda l’Italia. Basta scherzare, stiamo a casa»: è il titolo in prima pagina de L’Eco di Bergamo. Per la prima volta nella storia il governo ha deciso di chiudere tutta l’Italia, la prima ondata del virus è appena iniziata. Si è fermato addirittura il campionato di Serie A. La Champions League, per il momento, va avanti e l’Atalanta è ancora in corsa. Lo si legge nel taglio alto: «L’Atalanta sogna i quarti di finale», accanto una foto di Josip Ilicic. Non casuale. Quella sera si gioca a Valencia il ritorno degli ottavi, dopo il 4-1 dell’andata a San Siro.

La squadra di Gasperini è nettamente favorita e la partita si giocherà a porte chiuse, perché anche in Spagna la situazione sanitaria sta iniziando a farsi sempre più complessa. Pronti, via e l’Atalanta è già in vantaggio, grazie a Ilicic su calcio di rigore. Il Valencia pareggia a metà primo tempo e ancora Ilicic, ancora su calcio di rigore, riporta i nerazzurri avanti prima dell’intervallo. Gli spagnoli non ci stanno, segnano il 2-2 e poi il 3-2, lo sloveno dell’Atalanta si rimbocca le maniche e ribalta un’altra volta il risultato (sarà uno storico 3-4): chiuderà con quattro gol, con il premio di migliore in campo, con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e la vittoria dedicata alla città di Bergamo.

Questa sera alle 23, sul canale Twitch de La Maglia Sudata (twitch.tv/lamagliasudata), andrà in onda una puntata speciale dedicata al fantasista sloveno