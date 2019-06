(Foto by cesni)

Jacopo Borrain azione contro il Treviso (Foto by cesni)

Remer, Borra blindato per altri due anni

Ora è caccia alla coppia straniera Il ventinovenne ha rinnovato il contratto. Roberts e Nikolic difficilmente giocheranno nel prossimo roster. Mancano, poi, un play-guardia e un’ala di un certo spessore.

Equivale a un acquisto di lusso il rinnovo biennale di Jacopo Borra alla Remer. Reduce da una stagione sportiva coi fiocchi il vatusso (215 centimetri d’altezza) ventinovenne ha preferito firmare subito il contratto anziché attendere gli sviluppi del mercato. Sicché la dirigenza trevigliese non ha esitato un istante nel blindarlo. «Qui – ha detto Jacopo – mi sento di casa, visto l’ottimo rapporto con la società e i tifosi. Inoltre con un coach delle qualità di Adrano Vertemati avverto che sotto la sua guida apprendo strategie tecniche inedite di giorno in giorno. Dove mai andrei a stare meglio?».

Blindato Borra, con Caroti, D’Almeida e Reati altre pedine ferme nello scacchiere remerino, adesso è caccia alla coppia straniera considerando che Roberts e Nikolic difficilmente giocheranno nel prossimo roster. Mancano, poi, un play-guardia e un’ala di un certo spessore. A completare l’organico la solita terna di giovani da pescare qua e là con l’oculatezza di sempre. In uscita, anche se non ci sono per il momento notizie ufficiali, Pecchia e Palumbo.

Intanto, molto apprezzate le recenti lusinghiere considerazioni di Carlo Recalcati sul team della Bassa: «Alla Remer – ha detto – tutti ci vanno di corsa perché dispone di un’ottima organizzazione che consente all’allenatore e ai giocatori di sfruttare al meglio le rispettive caratteristiche. Non a caso lo stesso Vertemati se ne guarda bene dal compiere salti di qualità nonostante le certificabili proposte di sodalizi della massima categoria nazionale». E se lo afferma Recalcati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA