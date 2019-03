Remer, importante blitz a Latina

Borra, Pecchia e Roberts i migliori Blitz da playoff (o giu di lì) della Remer a Latina (90-88 il finale). Una vittoria figlia di una compattezza di squadra e di un ammirevole animus pugnandi.

Ai soliti superbi Roberts (21) e Pecchia (22) da aggiungere un magistrale watusso Borra che ai 17 punti totalizzati ha catturato la bellezza di altrettanti rimbalzi. Tranne che nel quarto iniziale (23-20 per i locali) dal secondo tempo in poi è sempre stato Treviglio a condurre sia pure con margini contenuti. Insomma, una contesa equilibrata. Molto importante agli effetti del verdetto la tripla di Roberts che a 120 secondi dalla sirena ha portato la squadra a più quattro (85-81). Ad ogni buon conto la Remer ha poi dovuto difendere coi denti il vantaggio sino al termine di una gara combattuta e spettacolare. Anche a coach Vertemati sono da attribuire una bella fetta di meriti per le scelte tecniche-tattiche effettuate nel corso del match (cambi compresi).

Sul fronte opposto a Lawrence e a Martini (sul quale aveva messo gli occhi Bergamo lo scorso mese quando giocava a Pistoia) autori di 18 punti ciascuno la palma dei migliori. In doppia cifra anche l’ex Baldassarre (10) mentre cecchino Fabi (altra conoscenza a Treviglio) ha dato forfait per infortunio.Prossimo appuntamento domenica con la Remer che ospiterà al PalaFacchetti la capolista Virtus Roma.

