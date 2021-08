Romero vola a Londra: «A Bergamo ho vissuto un anno importante, grazie a tutti» Christian Romero è partito nel tardo pomeriggio di giovedì 5 agosto per la capitale inglese, venerdì ufficializzerà l’accordo con il Tottenham: il grazie all’Atalanta e alla città. Arriva Demiral, manca solo l’ufficialità.

«Sono molto contento per l’anno che ho fatto all’Atalanta, mi dispiace lasciare Bergamo ma devo pensare alla mia carriera. Spero che questa sia una buona scelta». Christian Romero, ormai ex difensore nerazzurro, ha lasciato la città orobica per trasferirsi al Tottenham. Alle 18 circa la partenza per la capitale inglese, domani il giocatore ufficializzerà l’accordo con la sua nuova squadra. «Ringrazio il Tottenham e Paratici che mi hanno voluto fortemente, dal primo giorno erano interessati a me. Mi piace il progetto. Ora però devo rispondere in campo. Ringrazio tutta Bergamo, l’Atalanta, la famiglia Percassi e tutti i miei compagni. Gasperini mi ha fatto crescere tantissimo».

l difensore argentino ha parlato anche della vittoria in Copa America: «È stato un anno incredibile per me, mai avrei pensato di arrivare a questo livello. In questo momento sto pensando che tre anni fa, prima di arrivare in Italia, quasi lasciavo il calcio. Per me il campionato italiano è stato molto importante - ha proseguito Romero -, la Premier è un campionato molto difficile, ma devo essere pronto a tutto e voglio continuare a crescere come ho fatto finora», ha concluso il difensore argentino.

Per Merih Demiral manca solo l’ufficialità: il difensore della Juventus è giunto stamattina a Bergamo per le visite mediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA