Sarnico Lovere Run, la medaglia vale doppio: abbinamento con la Bibione Half Marathon

Si avvicina sempre più l’appuntamento con la 11esima Sarnico Lovere Run di domenica 23 aprile, evento sempre molto apprezzato per lo straordinario contesto paesaggistico in cui si svolge, il Lago d’Iseo. La manifestazione è organizzata da Moving Factory con un format pensato per far partecipare tutti, dai più piccoli a chi ama godersi una passeggiata agli atleti sempre pronti a sfidare il cronometro.

La medaglia

Squadra che vince non si cambia, per questo la medaglia della 11^ Sarnico Lovere Run torna a fondersi, per chi parteciperà ad entrambe le manifestazioni, con quella della 7^ Bibione Half Marathon. Due medaglioni all’incirca circolari, toni verde e arancio per la Sarnico Lovere Run, blu, azzurro e verde acqua per la Bibione Half Marathon. Il centro delle due medaglie è vuoto e costituisce l’alloggio di un intaglio stilizzato del Lago d’Iseo e del Faro di Bibione, rispettivamente, pezzi che si incastrano al centro del medaglione permettendo ai due oggetti di fondersi l’uno sull’altro, creando una medaglia unica. In entrambe i contorni sono decori morbidi che ricordano le onde del mare e del Lago. Ciascuna manifestazione avrà dunque una propria medaglia in ricordo della partecipazione ma gli atleti iscritti ad entrambi gli eventi potranno fondere i due oggetti in un unico abbraccio, raddoppiando le emozioni legate a questi ricordi.

Le gare

Occhi puntati sugli atleti più giovani che sabato 22 aprile apriranno le danze con le Kids Run, in partenza alle ore 14.30 dallo Stadio Comunale di Sarnico. La festa è aperta gratuitamente ai bambini di tutte le età che al termine parteciperanno ad una cerimonia di premiazione.

Sarnico Lovere Run

Domenica 23 aprile i primi a partire saranno coloro i quali vogliono godersi una domenica passeggiando con la famiglia, gli amici o il proprio quattrozampe. L’evento è aperto a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione medica. Partenza alle 9.10 da Riva di Solto in direzione di Lovere dopo aver percorso i 6 km più belli di questo straordinario percorso. Lo start della manifestazione principale, la 11^ Sarnico Lovere Run, avverrà alle 9.30, migliaia di runner andranno alla conquista dei poco più di 25 km che collegano i due paesi della sponda bergamasca del Lago d’Iseo. Ma la festa non finisce qui e lunedì 24 aprile alle ore 9.00 si potrà partire in motonave da Lovere per partecipare a ‘La Corsa dei Campioni’, 9 km con diversi campioni oltre agli atleti keniani e stranieri della Sarnico Lovere Run con partenza alle 9.45.

Il legame con l’associazione Angelman

Sempre presente, sin dalla prima edizione, anche Associazione Angelman, charity partner i cui volontari sono sempre impegnati agli stand del villaggio, nel trasporto e nella distribuzione delle sacche e nella logistica della non competitiva. L’Associazione Angelman è una onlus nata in provincia di Bergamo nel 2012 per impegno di una famiglia toccata dalla patologia a causa di una bimba affetta dalla sindrome di Angelman, una malattia rara del neurosviluppo, di origine genetica. Da allora, Associazione Angelman si impegna per diffondere la conoscenza della sindrome e per raccogliere fondi per la ricerca. Numerosi i progetti di ricerca e le borse di studio finanziate in questi anni.

Per iscriversi