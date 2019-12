«Se fortunati avanti in Champions»

De Roon: obiettivo rimanere in Europa «Con un po’ di fortuna andremo avanti in Champions League, ma l’importante è rimanere in Europa». Marten de Roon chiarisce gli obiettivi dell’Atalanta che mercoledì 11 dicembre scenderà a Kharkiv per affrontare lo Shakhtar nell’ultima partita del girone C.

«Entrambe le squadre devono vincere per puntare al secondo posto o in alternativa continuare in Europa League, quindi sarà una sfida apertissima con molti più spazi di quando abbiamo giocato a San Siro - spiega il centrocampista nerazzurro -. A noi non resta che ripetere la grande prestazione con la Dinamo Zagabria, poi non dipende soltanto da noi. La squadra è in forma e sta giocando bene».

Il nazionale olandese, a Oriocenter nel tradizionale incontro per foto e autografi coi tifosi, ha espresso un giudizio anche sul campionato che vede i bergamaschi sesti a meno 3 punti (25) dalla zona Champions: «Arriviamo dalla vittoria di Brescia e abbiamo ripreso la marcia dopo un pò di partite (4, ndr) senza i 3 punti, adesso giochiamo per rimanere nei piani alti - chiude -. Ho visto il Verona contro la Roma, sarà dura perché corrono molto e giocano come noi. In casa, davanti alla Curva Nord che ci trascina, dobbiamo sfruttare il fattore campo per non perdere terreno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA