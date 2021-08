Sorteggio gironi Champions League: la diretta su Bergamo Tv Giovedì 26 agosto alle 18 diretta su Bergamo Tv del sorteggio della fase a gironi della Champions League.

Giovedì 26 agosto a Istanbul alle 18 ora italiana si tiene il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22, con 32 squadre suddivise in 8 gironi: l’Atalanta è inserita in terza fascia e la prima giornata in programma è il 14/15 settembre. Appuntamento speciale per seguire il sorteggio dalle ore 17.30 in diretta su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - in streaming su www.bergamotv.it) : in studio Mariachiara Rossi che si collegherà con Carlo Canavesi e altri ospiti per commentare e analizzare le tre avversarie abbinate all’Atalanta.

