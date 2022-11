Stelle, partite, stadi, storie: con «L’Eco» la guida al Mondiale 2022 in Qatar

L’inserto. Giovedì 17 novembre per gli abbonati, venerdì 18 in edicola con il quotidiano il vademecum in 96 pagine sull’edizione della Coppa del Mondo al via domenica 20. Le schede sugli atalantini, le curiosità, le gare clou.

L’Italia di Mancini, lo sappiamo, non ci sarà. Ma da domenica al 18 dicembre le altre stelle non staranno a guardare, saranno tutte (o quasi) in Qatar per i Mondiali 2022. Ci sarà idealmente anche l’Eco di Bergamo con l’inserto dedicato «Qatar 2022 Speciale Mondiale», disponibile per gli abbonati giovedì 17 novembre, per tutti i lettori venerdì 18 in edicola con il quotidiano.

Un vademecum in 96 pagine che parte dall’abc in pillole sulla rassegna qatariota e si conclude con la guida tv. In mezzo c’è tutto il Mondiale, a cominciare dall’anima bergamasca della manifestazione, i quattro atalantini che porteranno il cuore nerazzurro a Doha: gli olandesi de Roon e Koopmeiners, il croato Pasalic, il danese Maehle. Il calendario permetterà di mettere a fuoco le partite clou e quelle più «naif», a partire da Qatar-Ecuador, gara d’esordio domenica alle 17. Ma Da Brasile-Serbia a Spagna-Germania sin dalla prima fase il Mondiale promette spettacolo.