«Te set mea e te ole be’...» - Foto

Goggia celebra la vittoria in bergamasco La sciatrice orobica descrive su Instagram la sua splendida giornata e lo fa in dialetto. Sei mia e ti voglio bene, dice in riferimento a una foto che la vede ritratta che abbraccia la Coppa del Mondo appena conquistata.

La gioia di Sofia Goggia dopo la vittoria della Coppa del mondo di discesa si esprime sui sociale con la sua naturale e contagiosa ironia. In un post su Instagram descrive in sette foto la sua giornata indimenticabile. Le didascalie sono uno spasso in particolare quelal che si riferisce alla foto in cui c’è lei abbracciata alla Coppa: «Te set mea e te ole be’...»...

© RIPRODUZIONE RISERVATA