Treviglio a valanga su Bergamo: il derby (amichevole) finisce 85-50

Scontata vittoria di Treviglio su Bergamo nell’amichevole giocata giovedì sera al PalaFacchetti. Netto il divario qualitativo delle sfidanti: il quintetto trevigliese infatti è stato costruito per puntare al salto nella massima divisione nazionale, mentre la formazione cittadina ha le sole ambizioni di salvarsi in serie B. Il finale 85-50 per la Mascio. I parziali: 24-17 (frazione inaugurale) 19-10 (seconda) 18-11 (terza) e 24-12 l’ultima. In campo gli allenatori hanno utilizzato pure le seconde linee. Considerando il giorno feriale è stata discreta l’affluenza dei tifosi.