Treviglio, sconfitta dal Milano (73-68): niente riscatto dopo il flop di Udine Secondo ko di fila per la Mascio. Dopo il flop della scorsa settimana sul parquet della capolista Udine, il team trevigliese ha accusato un nuova battuta a vuoto domenica 6 febbraio al PalaFacchetti contro l’Urania Milano, formazione non eccelsa in classifica.

Tranne che nella frazione iniziale (terminata 20-17), la Mascio poi ha dovuto rincorrere gli avversari senza mai raggiungerli tranne un 41-40 a favore allo scoccare dell’intervallo lungo. Rientrata dagli spogliatoi, la Mascio ha accusato una forte flessione tanto da concludere il terzo quarto sotto di otto lunghezze (52-60). Anche nel tempo conclusivo il team milanese è riuscito a mantener un sia pur limitato margine. In ogni caso sino alla sirena finale il punteggio è rimasto in bilico anche se l’Urania è stata abile a gestire la sfida.

Una Mascio, insomma, non delle migliori serate non in grado di far valere la sua qualitativa superiorità. A livello individuale bene hanno giostrato Sollazzo (17) e Rodriguez (13) supportati a tratti da Miaschi (13) e Langston (10).

Al di sotto del potenziale tecnico l’ex nazionale Sacchetti autore di soli due punti entrambi su tiri liberi e di 4 rimbalzi conquistati. Coach Michele Carrea non ha potuto disporre ancora di capitan Reati, un’assenza che come prevedibile si fa sentire in maniera pesante. La classifica, comunque, vede sempre il quintetto della Bassa nei quartieri alti. Prossimo appuntamento domenica 13 febbraio a Capo d’Orlando, compagine piazzata al terz’ultimo posto della regualr season.

