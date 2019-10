TuttoAtalanta, ecco Alessia

È lei il nuovo volto femminile La finale del casting, Alessia Mora, ha 22 anni ed è fresca di laurea: «Non me l’aspettavo: sono felice, non vedo l’ora di iniziare». La serata che si è svolta mercoledì andrà in onda giovedì 10 ottobre dalle ore 21 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – streaming www.bergamotv.it).

TuttoAtalanta ha la sua nuova madrina. Alessia Mora, 22 anni, di Gorle, sarà il volto femminile della trasmissione condotta da Matteo De Sanctis su Bergamo Tv, che la scorsa settimana ha raggiunto lo storico traguardo delle 1.500 puntate. «Non me l’aspettavo, l’ho vista come un gioco, sono felice ed entusiasta e non vedo l’ora di iniziare».

La 22enne studentessa, fresca di laurea in Scienze dell’organizzazione a Milano, ringrazia la dea bendata, essendo stata estratta a sorte nella parte finale della serata: Giorgia Casi, 23 anni, di Villa d’Almè e Salimata Ndoye, 18 anni, di Paratico, in provincia di Brescia, sono state invece le altre due finaliste scelte dai giurati dopo il «provino» davanti alle telecamere.

Dopo il saluto del padrone di casa Luca Gotti, direttore macro area Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi Banca, e di Giorgio Bardaglio di Bergamo Tv, la serata ha preso il via con la presentazione dei giurati, tra cui è spiccata la simpatia del comico Omar Fantini, insieme a Massimo Scaccabarozzi di Spm, la soubrette Stefania Milani e Cristian Raimondi, ex giocatore atalantino e al lavoro nello staff tecnico di mister Gasperini, lasciando il suo pensiero sull’attuale momento dell’Atalanta: «Abbiamo fatto un inizio di campionato fantastico, cosa che non era mai successa e speriamo di finire come gli altri anni. In Champions non siamo partiti come volevamo, siamo solo a due delle sei partite e possiamo toglierci ancora soddisfazioni».

Alla finalissima erano arrivate 12 concorrenti, le sei più votate sul sito de L’Eco di Bergamo, mentre le altre sei sono state selezionate dai responsabili del casting: Chiara Alborghetti, 32 anni, di Bergamo; Francesca Assi, 23 anni, di Azzano San Paolo; Alessia Benedetti, 26 anni, di Bergamo; Michela Bonacina, 18 anni, di Levate; Jennifer Clivati, 32 anni, di Ambivere; Alessandra Dendena, 19 anni, di Pontirolo Nuovo; Letizia Gotti, 19 anni, di Zanica; Karin Perico, 31 anni, di Terno d’Isola; Giada Prandi, 33 anni, di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA