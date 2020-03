Valencia-Atalanta, ancora attesa

Martedì una riunione potrebbe fare luce Aumenta il ritmo dei contagi da coronavirus in Spagna e i prossimi dovrebbero essere giorni decisivi per tutti i grandi eventi pubblici, compresa la sfida Valencia-Atalanta in programma il 10 marzo.

In terra iberica, i casi di Covid-19 sono saliti a 115 (dato aggiornato a lunedì 2 marzo mattina): se inizialmente preoccupava proprio la zona di Valencia, ora l’attenzione del ministero della Sanità si è spostata sui focolai di Torrejon, città poco distante da Madrid, e Vitoria, nei Paesi Baschi.

Sul fronte più strettamente sportivo, si terrà martedì 3 marzo ad Amsterdam il 44° Congresso ordinario dell’Uefa: nel vertice della Federcalcio europea, è altamente probabile che si discuta anche dell’emergenza sanitaria in corso, tracciando una road map sulle possibili misure da prendere, sia per le competizioni per club, cioè l’aspetto che più interessa l’Atalanta e i 2.300 atalantini con un biglietto per il Mestalla, sia per gli Europei in programma tra giugno e luglio.

