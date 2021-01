Vi ricordate George Forsyth?

Ora è candidato a presidente del Perù Da calciatore a presidente del Perù? Non è fantascienza ma la realtà. A 38 anni, l’ex calciatore dell’Atalanta potrebbe diventare il Capo di Stato del Perù: i sondaggi lo danno come il favorito alle elezioni dell’aprile 2021.

Il giocatore ha un passato calcistico che lo ha portato tra il 2007 e il 2008 anche a Bergamo: qui aveva fatto la riserva all’Atalanta, come portiere. Metà venezuelano e metà peruviano, ma dotato anche di passaporto tedesco e scozzese, arrivò nell’estate del 2007 ma non giocò mai.



Dal pallone alla politica? Lo annuncia il sito goal.com. La passione arriva da papà Harold che ha fatto parte del congresso del Perù e dal 2000 è ambasciatore. Un vero e proprio giramondo sin dai suoi primi anni in politica: George è nato in Venezuela proprio perché il papà si trovava lì per ragioni di lavoro. Poi Colombia, Stati Uniti, Italia, Cina, Giappone, tra le ambasciate. Sempre con la moglie Veronica, ex miss Cile.

