A 2 anni chiude mamma e papà fuori casa

Poi torna a guardare i cartoni animati È successo a Treviglio, nella serata di venerdì 30 agosto.

Chiude la madre fuori dal balcone e torna a guardare i cartoni animati in tv. È accaduto venerdì 30 agosto verso le 18 in via Trento, nella zona nord di Treviglio. Protagonista un bimbo di due anni che ha chiuso la porta mentre la madre era sul terrazzo di casa e il padre era in giardino a tagliare l’erba.

Il piccolo intento a guardare la televisione non rispondeva ai richiami della madre che è stata costretta a chiedere aiuto. Il padre del bimbo, dal piano terra, avrebbe cercato invano di aprire la porta blindata ma le chiavi erano inserite dall’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio che, non senza difficoltà a causa della presenza di un cavo che limitava i movimenti della gru, hanno consentito ai genitori di rientrare in casa. Nel corso delle operazioni soccorso via Trento è stata chiusa alla circolazione. L’intervento è stato portato a termine nel giro di pochi minuti.

