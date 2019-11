A scuola di sera, nuovi corsi al via

Ci sono enogastronomia e manutenzioni Due nuovi corsi serali, uno a Nembro e l’altro a Treviglio. Sono queste le due principali novità legate all’offerta formativa negli istituti d’istruzione statale della Bergamasca e contenute nel decreto del presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli, firmato pochi giorni fa.

Arriva al Sonzogni di Nembro un percorso serale in Enogastronomia e ospitalità alberghiera, mentre all’Archimede di Treviglio verrà attivato, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, un percorso serale in Manutenzione e assistenza tecnica. «Percorsi decisi – spiegano dall’Ufficio Istruzione della Provincia di Bergamo – per dare nuove opportunità, perché i due istituti sono da sempre attenti alle fragilità e in questo modo vedono completata la propria offerta formativa. Nel complesso non abbiamo apportato grandi cambiamenti nell’offerta, perché crediamo che in tutti gli Ambiti siano presenti tutte le possibilità a favore dei ragazzi».

Si va quindi nella direzione di agevolare il rientro formativo dopo una possibile dispersione scolastica. È stato negata, invece, l’introduzione del percorso liceale di Scienze umane all’istituto Rubini di Romano di Lombardia: lo stesso percorso è già presente in un altro istituto dello stesso Ambito.

