A Spirano c’è la vax night: vaccini senza prenotazione fino a mezzanotte L’appuntamento è per venerdì 4 febbraio.

Vaccini anti-Covid senza prenotazione, dalle 20 alle 24, per venire incontro a chi deve effettuare la terza dose. La organizza l’Asst Bergamo Ovest all’hub di Spirano, e l’appuntamento è per venerdì 4 febbraio.

Così il direttore generale dell’Asst Peter Assembergs: «Per incrementare ulteriormente la campagna vaccinale booster, abbiamo deciso, per la prima volta nella nostra Azienda, di organizzare un Open Vax serale, dalle ore 20 alle 24, venerdì prossimo, 4 febbraio, al PalaSpirà di Spirano. In quest’occasione tutti i cittadini over 12 che desiderassero ricevere la terza dose potranno presentarsi senza prenotazione o anticipando quella già fissata (che si annullerà contestualmente all’atto dell’accettazione). Lanciata in Azienda l’iniziativa, altissime, come sempre, le adesioni dei professionisti che hanno garantito la loro presenza venerdì sera e che ringrazio pubblicamente».

Tutti i cittadini che necessitassero di terza dose potranno perciò presentarsi liberamente, senza prenotazione, al PalaSpirà, dalle 20 alle 24 (ultima accettazione ore 23.40) muniti di tessera sanitaria e documento d’identità. L’unico vincolo è temporale: devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della 2° dose (cioè dopo il 7 ottobre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA