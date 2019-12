Abbandonano rifiuti in mezzo alla strada

Individuati e multati a Brignano - Foto I vigili sono riusciti a risalire all’identità grazie ad alcune tracce lasciate nei sacchi. Sanzione da 60 euro.

Il Comune di Brignano ha dichiarato guerra a chi abbandona rifiuti per strada. Tre sono stati individuati e ora dovranno pagare una sanzione di 60 euro. Si tratta di tre persone, residenti in paesi limitrofi, che venerdì hanno lasciato in via Spirano alcuni sacchi di immondizia indifferenziata, subito segnalati agli amministratori comunali e alla polizia locale. Il sindaco Beatrice Bolandrini ha denunciato il fatto sul suo profilo Facebook, dicendosi particolarmente amareggiata.

Ha pubblicato la foto dei sacchi abbandonati: «Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini il comandante della polizia locale Giovanni Farina, gli agenti e i collaboratori del Comune sono intervenuti. Chi si è comportato in questo modo incivile è stato individuato e sarà regolarmente sanzionato, come previsto dalla legge». E così è effettivamente accaduto. I sacchi sono stati aperti dagli operai comunali e al suo interno gli agenti hanno rinvenuto materiale grazie al quale sono potuti risalire con certezza all’identità dei proprietari. Che sono stati per violazione del regolamento di Polizia urbana, in particolare dell’articolo per il corretto conferimento dei rifiuti sul territorio di Brignano.

Amaro è il commento di Bolandrini al termine del suo post: «Non posso non chiedermi – scrive – perché esistano persone tanto maleducate e totalmente prive di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente in cui vivono. Ne abbiamo ancora di strada da fare, anche a Brignano». Intenzione dichiarata dell’amministrazione comunale è, comunque, d’ora in poi ricorrere a tutti i mezzi possibili per multare chiunque sul territorio abbandona per strada immondizia.n



