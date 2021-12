(Foto by Archivio)

Volanti del Commissariato di Treviglio (Foto by Archivio)

Al ristorante con il green pass di altre persone, tre denunciati e multati Treviglio, tre avventori scoperti durante i controlli della polizia di Stato: sanzione di 400 euro a testa e denuncia per sostituzione di persona.

Sono entrati al ristorante esibendo i green pass, ma si è scoperto che le certificazioni appartenevano ad altre presone. Nel primo pomeriggio di giovedì 16 dicembre, nell’ambito di un servizio di controllo della normativa anti Covid, gli agenti del commissariato di Treviglio hanno effettuato un controllo ai clienti di un ristorante sushi della città della Bassa. Dalle verifiche è emerso che tre di loro erano entrati nel ristorante mostrando all’ingresso i rispettivi green pass, come richiesto dal locale a tutti i clienti, ma le certificazioni appartenevano ad altre persone. I tre clienti sono stati quindi multati con la sanzione prevista di 400 euro a testa e denunciati in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA