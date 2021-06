I Vigili del fuoco in azione a Treviglio per una fuga di gas (Foto by Cesni)

Allarme per una fuga di gas in centro a Treviglio: residenti fuori dalle case Durante una manovra, un camion ha urtato e danneggiato un tubo: in strada un intenso odore di metano

Allarme per una fuga di gas in centro a Treviglio nella mattinata di mercoledì 16 giugno: un camion, svoltando da via Roma in vicolo Gendermini, ha urtato un tubo del gas e lo ha danneggiato. L’intenso odore di metano ha destato subito preoccupazione e sono scattate le chiamate ai Vigili del fuoco, intervenuti insieme alla Polizia locale. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona mentre alcuni residenti hanno preferito comunque abbandonare le case. Via Roma è stata chiusa al traffico in attesa delle verifiche di sicurezza dei tecnici.

