Assalto armato al Mc Donald’s

Altro arresto a Caravaggio Arrestato dai carabinieri anche l’ultimo condannato dell’assalto armato del Mc Donald’s ricercato da giorni. Dovrà scontare in carcere circa 5 anni e mezzo.

Venerdì pomeriggio si è chiuso il cerchio per quanto riguarda le catture relative all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi. In particolare, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno rintracciato ed arrestato un marocchino 28enne da giorni ricercato dai militari dell’Arma per scontare una condanna definitiva residua a cinque anni e mezzo circa di reclusione, oltre al pagamento di quasi 8.000 euro di multa, per delle rapine, commesse anche con armi, consumatesi nel 2015 in provincia di Lodi (tra cui appunto anche quella del Mc Donald’s di Lodi del novembre 2015).

Già nelle settimane scorse era stato arrestato, sempre a Caravaggio, un suo complice italiano: rimaneva quindi il 28enne marocchino, regolare in Italia e residente a Caravaggio, nella frazione di Vidalengo.

Si è trattato di un’operazione congiunta tra i carabinieri della Stazione di Caravaggio e la polizia locale dello stesso Comune ad assicurare alla giustizia il pregiudicato condannato definitivamente dopo la pronuncia ultima della Corte di Cassazione, che ha difatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo straniero. Il 28enne è ora in carcere.

