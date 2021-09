Ats, trasloca la sede di Trescore Balneario Lo spostamento dal 6 ottobre. Nei nuovi locali di via Ospedale 38 troveranno spazio il Dipartimento di prevenzione e igiene sanitaria e il Dipartimento veterinario di Ats Bergamo.

Cambiamenti in vista per la sede di Trescore Balneario dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo che dalla vecchia sede di via Mazzini 13 traslocherà in via Ospedale 38. Il trasloco inizia mercoledì 6 ottobre e prevede la parziale chiusura degli uffici.

Nella nuova sede troveranno spazio il Dipartimento di Prevenzione e Igiene sanitaria e il Dipartimento veterinario di Ats Bergamo; inoltre è prevista anche la presenza della Continuità assistenziale (il cui numero 116.117 resta invariato).

I due servizi Dips e Veterinari resteranno chiusi all’utenza nelle giornate del 6, 7 e 8 ottobre per riaprire lunedì 11 ottobre: in caso di necessità, nelle tre giornate di chiusura, l’utenza potrà rivolgersi ai Dipartimenti più vicini.

In particolare gli uffici Dips che presidieranno le chiamate entranti sono:

ALBINO: 035/385606 - 629

CLUSONE: 035/385544

Attivazione trasferimento di chiamata il giorno 5 ottobre 2021 fine turno.

Per quanto riguarda i Veterinari:

- Distretto Veterinario di Romano di Lombardia – Via XXV Aprile 11 Tel. 035/385832

- Distretto Veterinario di Bergamo – Via Borgo Palazzo 120 Tel. 035/385713

