Bergamo-Cologno in bus? Un’impresa

Il sito indica 4 cambi e 14 ore per 15km Una lettrice ci ha segnalato una situazione curiosa sul nuovo sito della Bergamo Trasporti: inserendo la tratta Bergamo-Cologno tra le opzioni ce n’è una veramente improponibile. Guarda.

Bergamo-Cologno al Serio, 15 chilometri sì, ma un viaggio che per il sito di Bergamo Trasporti può trasformarsi in una vera e propria odissea. Tra i suggerimenti, infatti, appare una soluzione piuttosto azzardata e fantasiosa che la domenica viene data anche come prima e unica opzione.

Quattro cambi di autobus, per 14.43 ore complessive di viaggio, un assurdità visto che a piedi ce ne vogliono cinque.

Ma la nostra lettrice segnala anche una serie di difficoltà d’interpretazione del nuovo sito, nel quale appaiono asterischi di cui non si trova la legenda e il significato.

La signora la prende con ironia: «E degli asterischi dei quali non si trova la legenda? Io li interpreto così: ”Se vi mettete in viaggio seguendo queste indicazioni siete pazzi furiosi. E arrivate tra due giorni”».

Se su questo aspetto si può fare ironia, c’è poco da scherzare, invece, sul servizio pubblico offerto nel collegare le due località che è stato abolito nei giorni festivi: «Da Bergamo, dopo le ore 19.45 del sabato, si può raggiungere Cologno solo il lunedì. Ma, andando a piedi, bastano meno di 5 ore. E si evitano due pernottamenti in stazione o sulla strada, come invece previsto da quella assurda proposta di viaggio presentata da Bergamo trasporti».

