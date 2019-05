La via Bergamo a Treviglio, la strada che ora collega il capoluogo alla città della Bassa

Bergamo-Treviglio, il prezzo della velocità

Con la superstrada 2 euro e 40 cent a/r Poco più di un caffè: 1,20 euro. Questo il prezzo della velocità, ovvero quello del biglietto per imboccare la Bergamo- Treviglio. Andare dal capoluogo alla città della Bassa con la (futura) superstrada, costerà dunque un euro e 20 centesimi. Tornare, idem.

Lo dicono i dati del piano economico finanziario che Autostrade bergamasche spa, la società proponente del progetto, ha protocollato a fine marzo alla Regione. Sui documenti è riportato esattamente che il tratto a pedaggio costerà, per i veicoli leggeri (le auto) 0,12 centesimi a chilometro, per i mezzi pesanti, 0,21 centesimi.

Il tratto della superstrada che collegherà Treviglio alla tangenziale sud di Bergamo, a Stezzano (da cui poi partirà il cosiddetto «peduncolo» connesso a Bergamo all’asse interurbano, non sottoposto a pedaggio) è lungo 15 chilometri. Tenendo presente che i portali per il pagamento ai due estremi del tratto non saranno esattamente all’inizio e alla fine, bensì spostati più avanti e più indietro, si calcola che saranno circa 10 i chilometri a pagamento.

