Blitz anti prostituzione sulle strade

Controllate 12 ragazze tra Ghisalba e Palosco I carabinieri hanno pattugliato la «Francesca» e l’«Ogliese» nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre.

I cCarabinieri della Compagnia di Treviglio, supportati da unità della Polizia Locale, hanno svolto un’operazione lungo il tratto di S.P. 122 «la Francesca» e S.P. 573 «Ogliese», tra i comuni di Ghisalba e Palosco, controllando ragazze e i loro clienti.

Impegnate dieci unità in divisa delle Stazioni di Martinengo, Capriate San Gervasio, Romano di Lombardia e Treviglio, insieme a una pattuglia della Polizia locale di Palosco, che hanno fermato 12 ragazze e controllato una decina di clienti. Quest’ultimi, in regola con i documenti di identità, dopo la verifica dei nominativi nella banca dati in uso alle forze di polizia, sono stati rilasciati.

Le ragazze, 9 di nazionalità rumena, una nigeriana, una peruviana e un’ucraina, di età compresa tra i 19 e 32 anni, tutte prive di documenti di identità validi, sono state portate in caserma a Treviglio per essere identificate a mezzo di fotosegnalamento e rilevazione delle impronte.

Precedenti di polizia sono stati riscontrati in tre delle donne controllate, e a loro carico è stata avviata una procedura amministrativa per l’allontanamento dal territorio dei comuni di Ghisalba e Palosco. Le altre ragazze risultate in regola, ultimate le operazioni di fotosegnalamento, sono state rilasciate.

