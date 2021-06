Bottanuco, fugge con un camion rubato e travolge un passante: arrestato 38enne Inseguito dai carabinieri ha abbandonato il mezzo che ha travolto e ferito un anziano passante.

Durante il servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Treviglio nella tarda mattinata di martedì 15 giugno hanno arrestato un 38enne, pregiudicato di origine rumena in Italia senza fissa dimora, poiché si dava alla fuga alla guida di un autocarro rubato.

I militari della stazione di Capriate San Gervasio hanno intimato l’alt al conducente dell’Iveco in transito lungo la strada provinciale 170 di Bottanuco: l’uomo, ignorando l’invito a fermarsi, ha invece accelerato tentando la fuga, dopo aver abbandonato il mezzo pesante ancora in movimento. Privo di guida, l’autocarro è uscito di strada perdendo parte del carico consistente in materiali di risulta e abbattendo un muretto di recinzione condominiale. Un anziano passante è rimasto ferito e ha riportato escoriazioni e tumefazioni multiple su varie parti del corpo, con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L’autista del mezzo pesante, inseguito a piedi dai militari, è stato raggiunto, bloccato e arrestato. I successivi accertamenti, infatti, oltre alla mancanza di qualsiasi titolo di guida, hanno verificato la provenienza furtiva del mezzo, rubato l’11 giugno a Melzo.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione di processo di convalida che si terrà nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Bergamo.

