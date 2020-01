La casa in fiamme

Brucia tetto tra Treviglio e Calvenzano

Famiglia di 5 persone fuori casa- Foto Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di lunedì 13 gennaio.

A dare l’allarme è stata una delle figlie della famiglia di cinque persone che abitano in una villetta in via Calvenzano al confine tra il paese omonimo e Treviglio, dopo essersi accorta delle fiamme che provenivano dal tetto.

Sul posto sono subito arrivate sei squadre dei Vigili de Fuoco (quattro da Bergamo e una da Treviglio e una da Romano) che hanno spento le fiamme. A Bruciare 150 metri quadri del tetto, le cause sono ancora da accertare ma potrebbe trattarsi del surriscaldamento della canna fumaria. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Fuori casa è rimasta una famiglia di cinque persone, fortunatamente non ci sono feriti.

