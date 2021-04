Brucia un furgone a Romano - Video

Arrivano i Vigili del fuoco, nessun ferito L’intervento è avvenuto verso le 14.20 di venerdì 23 aprile.

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato su un furgone in via Colombera a Romano di Lombardia intorno alle 14:20 di venerdì 23 aprile.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno si è ferito.

