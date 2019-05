Bufera nella Bassa Bergamasca

Disastro nel centro di Fara Olivana Una bufera di vento e grandine ha investito la Bassa nel tardo pomeriggio di ieri con raffiche fino a 67 km/h. La tempesta ha abbattuto decine di alberi e scoperchiato tetti a Romano (nella foto di Cesni), Fara Olivana e Calcio.

Colpiti maggiormente i paesi della Bassa, attraversata dalla bufera di raffiche e grandine che la lasciato sul campo tetti scoperchiati e decine di alberi abbattuti o pericolanti. Ma danni sono stati segnalati anche nella zona dell’Isola, del Basso Sebino e Val Calepio, in Valle Imagna e alta Valle Seriana.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco, che tra le 18,30 e la tarda sera, hanno effettuato una quarantina di uscite, con il supporto delle Protezioni civili di diversi paesi. A Calcio, in via Roncaglie il vento ha scoperchiato una porzione del tetto di un condominio e abbattuto decine di alberi.

Tetti divelti anche a un condominio di Romano e di una cascina disabitata di Fara Olivana, fortunatamente senza coinvolgere persone, ma tanta è stata la paura ed elevato il rischio corso da chi si trovava nelle vicinanze dei due edifici.

La situazione a Fara Olivana

Scene di devastazione a Fara Olivana: il vento ha strappato 150 metri di tetto in lamiera e travi di legno. Erano le 18,45 quando si è verificato il crollo, in via Vittorio Emanuele II, la strada principale del paese, che attraversa il centro abitato. Il tetto interamente è precipitato sulla sede stradale da un’altezza di dodici metri, finendo in parte contro la facciata dell’antistante condominio. Anche in questo caso nessuna persona è stata coinvolta, anche se sul posto è intervenuta precauzionalmente un’ambulanza della Croce Rossa di Romano. Una squadra dei vigili del fuoco ha effettuato un sopralluogo, delimitando poi la strada, invasa completamente dai detriti e quindi non percorribile.

Tanti gli interventi richiesti per alberi caduti e piante pericolanti: i vigili del fuoco hanno lavorato a ritmo serrato per almeno quattro ore in tutta la provincia, per alberi caduti a Bariano, a Pontirolo, a Caravaggio, crolli di piante anche a Covo. Un altro albero crollato ha praticamente sbarrato la strada (che è stata chiusa) Baccanello-Terno d’Isola. Interventi dei pompieri anche a Fino del Monte, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per prosciugare l’allagamento di uno scantinato e in serata si segnalavano problemi all’erogazione di corrente elettrica.

