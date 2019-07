Cade dalle scale in stazione

Romano, grave un 73enne Un uomo è in gravi condizioni dopo essere caduto dalle scale del sottopasso ciclopedonale della stazione di Romano.

L’incidente intorno alle 17 di martedì 30 luglio: è possibile che l’uomo, di 73 anni, abbia avuto un malore. La caduta gli ha causato gravi ferite e traumi tanto che immediati sono stati i soccorsi.

Il sottopasso della stazione ferroviaria è stato transennato per permettere i soccorsi e l’uomo, in gravi condizioni, è stato poi trasferito in elisoccorso in ospedale. Proprio nei minuti dell’intervento dei soccorritori, la stazione era piena di persone, arrivate con i treni sui binari. La zona del sottopasso, inibita al pubblico, ha causato un po’ di ressa, con i passeggeri che hanno attraversato i binari per uscire dalla stazione dove, tra l’altro, ci sono dei lavori in corso.

