Caso di usura, sequestri di lusso

Trovati orologi e moto. Anche i mufloni Usura, estorsione, riciclaggio e frode fiscale, ancora una volta nella nostra provincia. Una blitz, quello messo in atto dalla tenenza della guardia di finanza lacustre salpato una decina di giorni fa da Sarnico che ha dell’incredibile.

Sequestri da brividi, tra cui una ventina di animali in un podere di Chiuduno di circa due ettari custoditi allo stato brado, tra cui mufloni, daini e asini. Ma non soltanto. Una delle tre ville, di cui una con piscina a Palosco, i militari hanno scoperto un vero e proprio caveau, creato all’interno della residenza per custodire valori di considerevole entità: all’interno preziosi orologi di brand rinomati, tra cui uno dal valore di 75 mila euro e un secondo di 36 mila euro, denaro in contante e oggetti in oro.

Nella rete dei militari della guardia di finanza sono finiti anche tre quadri di un’autore bergamasco appesi nell’abitazione e nove moto, tra cui cinque d’epoca. Inoltre nove autovetture di cui una d’epoca, di proprietà delle persone coinvolte nell’azione criminosa a vario titolo.

