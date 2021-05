L’incendio in un cascinale abbandonato a Cavernago in via Oratorio

Cavernago, a fuoco una trentina di pannelli isolanti in una corte abbandonata - Foto e video Tre squadre dei Vigili del fuoco in azione dalla Centrale di Bergamo e dei volontari di Romano in un cascinale di via Oratorio.

Tre squadre di Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia sono riusciti ad arginare un incendio in un appartamento disabitato a Cavernago in via Oratorio scoppiato poco prima delle 11 di giovedì 13 maggio.

A bruciare una trentina di pannelli d’isolamento in una corte abbandonata: fortunatamente non ci sono feriti. L’intervento è ancora in corso.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA