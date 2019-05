Cinquantenne minaccia la ex moglie

per lui divieto di avvicinamento Le violenze e le minacce dal 2012, poi l’escalation negli ultimi mesi da quando i due si sono separati.

A Treviglio, i carabinieri nella mattinata di giovedì 9 maggio hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 50enne italiano responsabile di atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della ex coniuge, una 38enne italiana, avvenuti anche in presenza dei figli minori. Causa scatenante i problemi di alcolismo dell’uomo.

Gli episodi sono partiti nel 2012 e si sono accentuati all’inizio anno, dopo la separazione dalla compagna, l’uomo non ha accettato la fine della relazione e per questo ha cominciato a minacciare e assillare la donna. Da qui il divieto di avvicinamento.

