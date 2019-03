Ciserano, furgone carico di taniche vuote

Sventato furto di gasolio in un’azienda Tentativo di furto di gasolio fallito nella notte di martedì 5 marzo: ladri in fuga grazie ai Carabinieri.

Un furgone carico di taniche vuote pronte per essere riempite di gasolio. I Carabinieri di Treviglio hanno sventato nelle notte di martedì 5 marzo un furto di gasolio in una ditta di via Kennedy a Ciserano. Una pattuglia della tenenza dei Carabinieri di Zingonia, impegnata nel controllo del territorio, è stata in particolare insospettita da un cancello aperto di una ditta, riuscendo così a scoprire il tentativo di furto in atto ai danni di tale attività.

Gli autori dell’azione predatoria in questione, probabilmente disturbati dai militari dell’Arma, sono fuggiti prima ancora di riuscire a riempire le numerose taniche vuote rinvenute dai Carabinieri su un autocarro risultato poi di provenienza furtiva. Su tale mezzo, rubato a fine febbraio scorso e già restituito dai Carabinieri al legittimo proprietario, erano state applicate delle targhe di un altro veicolo, il tutto verosimilmente per renderlo ulteriormente non identificabile in caso di indagini (ad esempio attraverso i sistemi di lettura targhe o videosorveglianza dislocati in tale area). Gli investigatori dell’Arma sono ora sulle tracce dei responsabili.

