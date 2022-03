Da Calcio al team di Amazon: la linguista che fa crescere Alexa

C’è anche una bergamasca nel team di Amazon che si occupa di sviluppare e migliorare la capacità di comprensione del linguaggio naturale di Alexa. Chiara Rubagotti, 36 anni, di Calcio, dottoressa di ricerca in Scienze Linguistiche e Letterarie presso l’Università Cattolica di Milano, infatti, dal 2019 lavora ogni giorno per migliorare l’esperienza degli utenti italiani e spagnoli dell’assistente digitale di casa Amazon . «Nasco come umanista – racconta la ragazza – e sono da sempre appassionata di lingue straniere. Durante i miei studi ho potuto approfondire il settore della linguistica computazionale (lo studio di sistemi informatici per la comprensione e la produzione di linguaggio naturale, cioè umano, ndr) e ho scoperto che c’è intersezione tra il mondo tecnologico e la lingua».

Nuove frontiere

Appassionatasi a questo settore interdisciplinare, Chiara ha proseguito la sua carriera come linguista computazionale e nel 2019 ha assunto in Amazon, a Torino, il ruolo di Language Engineer nel team di NLU (Natural Language Understanding). Da allora si occupa di sviluppare e migliorare la capacità di comprensione del linguaggio naturale di Alexa, per migliorare l’esperienza degli utenti italiani e spagnoli.

Chiara Rubagotti «Sostanzialmente, occupandomi di linguistica computazionale – continua –, mi occupo di fare in modo che il linguaggio umano venga processato e compreso da Alexa. Lavoro quindi affinché Alexa capisca sempre più cose, e sempre più in modo preciso il linguaggio naturale, e faccia sempre più attività e abbia sempre più funzioni». Quindi, l’obiettivo finale è permettere alle persone di dialogare e interagire con Alexa nel miglior modo possibile. «Ad Alexa puoi chiedere e far fare tantissime cose – spiega l’esperta – e lo puoi fare parlando in modo naturale proprio grazie al nostro lavoro. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per implementare Alexa e ora stiamo studiando per lanciarla in nuovi contesti (come l’auto). Alexa non è una persona, ma noi la sviluppiamo come un bambino, che prima impara a parlare e poco alla volta impara sempre di più e può fare sempre più cose. E così è per noi: prima abbiamo insegnato ad Alexa a capire il linguaggio e ora la portiamo in nuovi contesti».

Il ruolo di «ambasciatrice»