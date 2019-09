È morta nel rogo in ospedale

I funerali della 19enne a Osio Sopra Saranno celebrati lunedì 2 settembre alle 10 nella parrocchiale di Osio Sopra i funerali della 19enne deceduta il 13 agosto scorso nel rogo che è partito dalla sua stanza nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Per il funerale, le comunità di brasiliani di Bergamo e Brescia hanno raccolto fondi come gesto di solidarietà. Intanto sabato il Comitato dei cittadini per i diritti umani ha organizzato una manifestazione davanti all’entrata del Papa Giovanni, alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone. Tra i presenti, la madre della giovane vittima. In lacrime e molto scossa, ha preferito non dire nulla.

Con le lacrime agli occhi stringeva tra le mani un cartello: «Verità e giustizia per i morti da Tso (Trattamento sanitario obbligatorio)». «La nostra protesta – spiega il vicepresidente del comitato Alberto Brugnettini – è contro i letti di contenzione ma anche il Tso e qualsiasi violazione dei diritti umani nel campo della salute mentale. In Italia solo il 5% dei reparti di Psichiatria, 15 su 321, hanno rinunciato all’uso della contenzione e noi chiediamo una riforma del Tso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA