Elezioni: 38 comuni al voto. Domenica in edicola con l’Eco tutte le liste e i candidati Speciale di 10 pagine dedicato alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre prossimo anche nella Bergamasca. Sono 79 gli aspiranti sindaci.

Con la consegna delle liste, scaduta a mezzogiorno di sabato, scatta ufficialmente la campagna elettorale nei 38 Comuni bergamaschi che vanno al voto. Un mese esatto, per i candidati, per incontrare e convincere gli elettori: le urne si apriranno infatti domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 (dalle 7 alle 15). Gli eventuali turni di ballottaggio tra i due candidati più votati, nelle realtà al di sopra dei 15 mila abitanti – quindi, nel caso della Bergamasca, a Treviglio e Caravaggio – si terranno due settimane dopo, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, negli stessi orari.

Oltre ai sindaci, verranno eletti i componenti dei Consigli comunali, che in base alla popolazione dei vari Comuni, potranno essere da 10 a 16.

Si tratta di un appuntamento rilevante anche nei numeri per la nostra provincia: gli elettori chiamati alle urne, stando alle più recenti rilevazioni pubblicate dal Ministero dell’Interno, sono quasi 155 mila. Ben 919 sono i diciottenni, nei 38 Comuni, che potranno quindi votare per la prima volta.

Per questo L’Eco di Bergamo in edicola domenica 5 settembre dedicherà dieci pagine alle elezioni amministrative con tutti candidati sindaci e tutte le liste elettorali. Focus anche sulla situazione in tutti comuni dai più grandi come Treviglio, Caravaggio, Alzano e Ponte San Pietro fino a quelli più piccoli in cui c’è una lista sola in lizza.





