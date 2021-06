Escursionista 60enne cade sul ghiacciaio dell’Adamello e si trascina per 12 ore fino al rifugio Il cellulare non prendeva e l’uomo nonostante il trauma cranico è riuscito a ritornare al rifugio dove sono stati allertati i soccorsi.

Un escursionista di 60 anni residente a Treviglio è caduto sul ghiacciaio dell’Adamello verso le 13 di venerdì 25 giugno. L’uomo non è riuscito a chiamare i soccorsi perchè il suo telefono non aveva campo.

In serata l’uomo è riuscito a scendere fino al rifugio Adamè, a Saviore dell’Adamello, dopo 12 ore di cammino, con un trauma facciale e una distorsione alla caviglia. Lì è stato recuperato dall’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 60enne non è in pericolo di vita.

