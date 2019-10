Ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale

Ex concorrente del Grande Fratello

Kiran Maccali, 32 anni, di Romano di Lombardia, ex concorrente del Grande Fratello nell’edizione del 2011, è stato condannato a due anni e due mesi per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Il pm aveva chiesto una condanna ben più pesante: sei anni e sei mesi di carcere, ma i giudici, dopo essersi ritirati in camera di consiglio per circa tre ore, hanno riconosciuto l’attenuante della «minore gravità» relativa alla violenza sessuale.

