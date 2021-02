Falsi tecnici in azione, truffata un’anziana

L’allarme del sindaco a Cologno al Serio Il sindaco Chiara Drago ha lanciato l’allarme per evitare il verificarsi di altri episodi simili.

Ancora falsi tecnici in azione nella Bassa, a farne le spese nella mattinata di venerdì 19 febbraio è stata un’anziana donna residente a Cologno. A dare l’allarme è stato il sindaco Chiara Drago sui social dopo essere venuta a conoscenza di quanto accaduto in paese ai danni di un’anziana.

Il falso tecnico dell’acqua o del gas è riuscito con l’inganno a farsi aprire la porta di casa e una volta all’interno ha distratto la donna per rubarle gioielli e preziosi.

ATTENZIONE: TRUFFATORI IN AZIONE!Stamani le Forze dell'Ordine sono intervenute a casa di una persona colognese anziana... Pubblicato da Chiara Drago su Venerdì 19 febbraio 2021

Sul posto sono poi intervenute le Forze dell’ordine per raccogliere la testimonianza dell’anziana. Il sindaco, nel frattempo, ha registrato e inviato una telefonata con alert system a tutti i numeri di rete fissa e mobile iscritti al programma, per mettere subito in guardia quante più famiglie possibili. «Vi invito a non fare accedere nelle vostre case nessun operatore e a segnalare eventuali movimenti sospetti», ha chiesto Drago per evitare il verificarsi di episodi simili in paese.

