Fiamme devastano una pizzeria - Foto

Incendio a Treviglio, area sotto sequestro Grave incendio a Treviglio. Alte fiamme hanno bruciato una pizzeria, in via Cristoforo Colombo.

Incendio nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Treviglio. In fiamme una pizzeria di via Cristoforo Colombo. Il fuoco ha bruciato in maniera violenta e i pompieri hanno lavorato dalle 2,30 alle 9 del mattino. Danni pesanti alla struttura, il rogo non ha causato fortunatamente feriti. Messa in sicurezza, l’area è stata posta sotto sequestro dal Commissariato della Polizia di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA