Fiamme e una nube grigia di fumo: grosso incendio a Verdellino - Foto e video A bruciare due capannoni e una officina meccanica vicina, nella zona industriale: alte fiamme e una nube di fumo grigio sopra la Bassa Bergamasca.

Il grosso rogo è scoppiato intorno alle 6 di giovedì mattina 25 novembre in via Vienna, a Verdellino, all’incrocio con via Amburgo, nella zona industriale del paese. A bruciare due capannoni utilizzati come deposito di materiale di scarto. Le fiamme, molto alte e violente, hanno intaccato anche un meccanico situato in prossimità.

Il rogo alle sei del mattino, appena scoppiato

I capannoni dove è scoppiato il rogo intorno alle 8 del mattino

(Foto by Cesni)

Sul posto i Vigili del fuoco con 12 squadre provenienti dalla Centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, Madone e Romano di Lombardia e 3 mezzi aeroportuali accorsi per domare le fiamme.

A Verdellino anche la Protezione Civile oltre alle forze dell’ordine, la Polizia locale e i Carabinieri di Zingonia con il tenente Tucci sul posto.



Non si segnalano feriti, il fumo nero è visibile a distanza di chilometri, provocato dal materiale di scarto - dagli elettrodomestici alla legna, da sacchi di plastica a pneumatici - presente nei due capannoni di grandi dimensioni.

I Vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme e la nube nera

I pompieri stanno intervenendo con diverse autobotti data l’ampiezza del rogo che ha intaccato anche le vetture all’interno dell’officina meccanica situata vicino ai capannoni dove si è originato l’incendio.

Distrutte delle auto all’interno di un meccanico, intaccato dalle fiamme

(Foto by Cesni)

